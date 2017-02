Dordtse wint derde prijs World Press Photo

Journaliste Stephanie Bakker uit Dordrecht heeft een prijs gewonnen in de World Press Photo-verkiezing. Ze werd samen met fotografeYvonne Brandwijk derde in de nieuwe categorie Digital Storytelling voor hun webdocumentaire Future Cities.

De twee gingen om zoek naar verhalen van pioniers, visionairs, trendsetters en jong talent in vijf opkomende steden in de wereld. De Volkskrant publiceerde de webdocumentaire De foto van de moord op de Russische ambassadeur in Turkije, Andrey Karlov, werd uitgeroepen tot de beste foto van het jaar. Burhan Ozbilici, fotograaf voor The Associated Press, maakte de foto.