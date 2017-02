Van Egmond: 'Neem voetbalwereld niet serieus'

Michel van Egmond - Foto: Koen van Weel (ANP)

Met zijn bestsellers over oud-voetballers René van der Gijp en Wim Kieft won schrijver Michel van Egmond twee jaar op rij de NS Publieksprijs voor het beste Nederlandse boek. Daarmee werd hij de eerste auteur die de prijs twee keer won. "Mensen waar ik iets over wil schrijven zoek ik op gevoel. Ik beschrijf de dingen zoals ik ze zie", vertelt Van Egmond.

Van Egmond beweegt zich met name in de voetballerij. "Dat is een wereld die ik al een tijdje niet echt bloedserieus meer kan nemen", zegt de journalist tegenover RTV Rijnmond. "Er zijn dingen in het voetbal die wij als publiek voor lief hebben genomen en gewend aan zijn geraakt, maar die voor een buitenstaander best wel gek zijn."



Lachwekkend

"Ik vind sport iets om over te lachen, maar met name over voetbal wordt vaak op een soort wetenschappelijke toon gesproken", vervolgt Van Egmond, die het incident met Ajax-verdediger Joël Veltman in het duel van afgelopen zondag met Sparta aanhaalt.



Veltman deed alsof hij de bal wilde uitspelen voor een geblesseerde Spartaan, maar voetbalde daarna 'gewoon' verder. Zijn actie ging vervolgens de wereld over. "Hij doet iets onsportief, maar dat het zo serieus wordt genomen vind ik lachwekkend."



"Trump is nog net niet van de voorpagina's verdrongen door Veltman. Je ziet eindelijk iets wat je nog nooit hebt gezien en dat is fijn, want veel voetballers lijken op elkaar in gedrag en zijn inwisselbaar", aldus Van Egmond.



Beluister in het bijgesloten audiofragment het gehele interview met Michel van Egmond en zijn partner (en schrijfster) Antoinette Scheulderman.