Mysterieuze 'grafschennis' op begraafplaats Brielle

Mandjes en ornamentjes bij de afvalbak Ornamentjes in de afvalbak

Op de Nieuwe Begraafplaats van Brielle hebben nabestaanden opnieuw aangifte gedaan van grafschennis en vernieling. Voor de tweede keer in korte tijd zijn allerlei attributen als kandelaren, beeldjes en kunstbloemen weggehaald bij de urnenmuur.

De verdwenen spullen werden beide keren teruggevonden in en naast een prullenbak op de begraafplaats. Sommige attributen waren vernield. Ook de gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan.



Bianca Koster bezoekt regelmatig de urn van haar vader: "Eerst dacht ik nog dat de gemeente een grote opruiming had gehouden, maar dat bleek niet zo te zijn."



Koster vermoedt dat het om een andere nabestaande gaat die zich wellicht ergert aan de spulletjes: "Ik kan het niet bewijzen, maar het is wel opvallend dat het steeds in dezelfde hoek gebeurt. Het lijkt in ieder geval alsof diegene een bepaalde betrokkenheid heeft met deze urnenmuur."



"Het valt gewoon onder grafschennis, diefstal en vernieling", vervolgt Koster. "Ik hoop dat de wijkagent samen met de gemeente de persoon gaat aanspreken die dit veroorzaakt. Het is ook het gevoel, het feit dat iemand aan spullen zit die jij om een bepaalde reden hebt neergezet bij een overleden dierbare. Dat is niet goed, dat mag niet."