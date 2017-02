Rotterdam Airlines wint Edison

Rotterdam Airlines - Foto: Levin den Boer (ANP)

Het muzieklabel Rotterdam Airlines heeft de Edison gewonnen voor beste hiphopact. Het label van de Rotterdamse broers Luciano en Jairzinho heeft de prijs te danken aan het album Gate 16 met daarop negen artiesten.

Muzikanten als BKO, FMG en Lil Saint zijn aangesloten bij het label Rotterdam Airlines.



De Rotterdamse formatie Broederliefde won een Edison voor het beste album: Hard Work Pays Off 2.



Verder waren er prijzen voor Douwe Bob, Kensington, Martin Garrix en André Hazes jr. AnouK kreeg een Oeuvre Edison, omdat zij volgens de jury 'de grootste rockster van Nederland' is.



De Edison is de oudste muziekprijs in ons land en wordt al sinds 1960 uitgereikt in de genres klassiek, jazz en pop. De winnaars krijgen een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont.