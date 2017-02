Romantiek en nostalgie in jarige Maastunnel

"Ik vind het fantastisch! Vandaag is de tunnel jarig!", glundert een vrouw die al twintig jaar bijna dagelijks gebruik maakt van het voetgangersdeel van de Maastunnel in Rotterdam. Dinsdag is de tunnel precies 75 jaar oud. En dat mag gevierd worden.

In het roltrappengebouw kunnen mensen onder het genot van muziek een kop koffie of thee krijgen en, zolang de voorraad strekt, een groen keycord.PraatjeEen leuk initiatief, vindt een voetgangster. Ze heeft in de loop der jaren al heel wat mensen leren kennen in de tunnel."Ja, heel leuke mensen. Je gaat hier elke dag van de week doorheen, soms kom je dan dingen, domme dingen ook, tegen en dan denk je: het is leuk om eens een praatje te maken."MaasBurgemeester Aboutaleb is dinsdagochtend aanwezig voor een ontmoeting met Rotterdammers die 'maas' in hun naam hebben. Zij konden zich daar vooraf via Facebook voor aanmelden.RomantiekOmdat het dinsdag ook Valentijnsdag is, is er volop romantiek in de jarige tunnel. 's Middags bekrachtigen vier echtparen hun huwelijksbeloften.Daarnaast is er een huwelijksaanzoek in de tunnel, maar daar kan Henriëtte Edens van de gemeente Rotterdam nog niets over verklappen.