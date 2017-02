Column: de magie van de Maastunnel

Geflitst bij de Maastunnel Snelheidsovertredingen Maastunnel april 2015

Je eerste ritje door de Maastunnel vergeet je nooit meer. Ik zal een jaar of vijf zijn geweest en we zaten in de blauwe Ford Cortina van mijn vader. Hij haalde een hand van het stuur en wees naar het dak. “Boven ons is water”. Huiveringwekkend.

Ik zat voorin, tussen mijn ouders. Dat kon toen nog. Autogordels kwamen pas jaren later in zwang. Mijn vader had van hout en stof een afneembaar zitje gemaakt, dat over de handrem paste. Ik kon alles goed zien, door de voorruit.



De badkamertegels waarmee de tunnelwand was bekleed, gaven het gevoel dat wij in een groot zwembad reden. Alsof we elk moment door een aanrollende golf konden worden verzwolgen. Op eenderde van de tunnel viel de radio krakend weg. De buitenwereld was voorgoed verdwenen. Niemand kon ons nog redden.



Onherbergzaam

Aan het einde van de tunnel gloorde er licht. Maar de opluchting maakte al gauw plaats voor nieuwe opwinding. We betraden een donker en onherbergzaam gebied. Behalve voor de Kuip, kwamen we er nooit: Rotterdam-Zuid.



Lang duurde de expeditie niet. Bij de Pleinweg keerde mijn vader de auto, om nog een keer door de tunnel te rijden. Terug, naar het veilige Noorden. Dat kon in die tijd redelijk vlot: ondanks de maximumsnelheid van 50 km per uur (het was een snelweg, maar wel binnen de bebouwde kom) reed vrijwel iedereen rond de 80.



Toen was geluk nog heel gewoon. De Maastunnel was eind jaren zestig nog niet uitgerust met elektronische flitspalen. Ook al was ik toen een kind, het blijft toch in je systeem zitten. Nu ik inmiddels zelf al tientallen jaren autorijd, moet ik steevast oppassen dat ik niet op het gaspedaal druk, zodra ik de tunnelbuis inga.



Geflitst

Dat loopt niet altijd goed af. In april 2015 werd ik geflitst. (zie foto, de auto links) U kent dat wel: 53 km per uur, waar 50 is toegestaan. Levensgevaarlijk. Hoe dan ook, regels zijn regels, dus ik betaal braaf. Maar aangezien mijn boetes altijd zulke luttele overschrijdingen betreffen, wekte dat mijn nieuwsgierigheid: hoeveel mensen krijgen eigenlijk een verkeersboete voor een geringe snelheidsovertreding?



Ik vroeg de gegevens op voor de maand april 2015 voor de Maastunnel. Dat leverde de volgende cijfers op van het Centraal Justitieel Incassobureau. (zie tabel) Bijna 90% van de tienduizend automobilisten die werden bekeurd in die maand, reed 60 km of minder. Dat is dus inderdaad een aardig legertje zogenaamde wegpiraten.



Boetepot

Nog interessanter wordt het, als we naar de boetepot kijken. De 9148 bestuurders die zo’n fijne envelop in de bus kregen van het CJIB omdat ze een paar kilometer te hard reden, hebben bij elkaar 368.000 euro geschonken aan de staatskas. Kassa! (Dit is uit te rekenen door naar de hoogte van de boetes te kijken in dat jaar, per km overtreding) Alles bij elkaar, inclusief de forse overtredingen, werd er in april 2015 voor iets meer dan een half miljoen euro geflitst bij de Maastunnel.



Op jaarbasis is dat zes miljoen euro. Ter vergelijking: de Kiltunnel, tussen Dordrecht en ’s-Gravendeel, leverde in 2015 7,3 miljoen euro op aan tolgeld. We kunnen dus met recht zeggen: vandaag wordt een van de leukste en spannendste toltunnels van het land 75 jaar. Maastunnel, van harte!



Paul Verspeek is verslaggever bij RTV Rijnmond