Lekker verlengend voor je lichaam

Yoga in Ahoy

Op het center court van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy wordt dinsdagochtend vooral gesport door vrouwen. Waar normaal mannen zich in het zweet werken, zijn het op Ladies Day vrouwen die er een workout houden.

De dinsdag op het tennistoernooi staat traditioneel in het teken van Ladies Day. Wie de dag sportief wil beginnen kan dat doen met een bootcamp die door heel Ahoy is uitgezet. Op de tennisvelden is er yoga.



"Probeer je armen zo lang mogelijk te maken langs je oren. Kijk of je nog iets verder kunt buigen", moedigt de yoga-instructrice aan.



"Het is heerlijk! Lekker verlengend voor je lichaam", legt ze uit aan verslaggever Maikel Coomans. "Krijg je daar geen hernia van?", vraagt hij bezorgd. "Nee hoor, je voorkomt juist een hernia als je spieren lekker soepel zijn."



Na de lange plank, volgt de upper duck en de driehoekshouding van de facing dog: "Met je voeten en handen plat op de yogamat en de billen omhoog."



Om 11.00 uur moet het center court weer verlaten zijn, want dan treden Philipp Kohlschreiber en Lucas Pouille aan voor de eerste wedstrijd van de dag.