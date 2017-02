Martin Verkerk in Tennisplaza TV, gebroeders Verhaar in Tennisplaza Radio

Thomas Verhaar

Ook van de tweede dag van het ABN AMRO World Tennis Tournament hoef je niets te missen als je RTV Rijnmond volgt. Met de gehele dag live flitsen op de radio, twee radioprogramma's live uit Ahoy, een talkshow op tv én actuele berichtgeving op de website is Rijnmond deze week dé tenniszender van Nederland.

Vandaag (dinsdag) is Martin Verkerk te gast in de talkshow op tv, Tennisplaza. Naast de voormalig Roland Garros-finalist is ook Thomas Berdych te zien. De Tsjech stond ons uitgebreid te woord en won maandag zijn eerste ronde-partij van de Roemeen Coupil.



Op Radio Rijnmond komt tussen 13.00 uur en 16.00 uur het programma Middag aan de Maas live uit Ahoy. In de avond is er van 19.00 uur tot 22.00 uur Tennisplaza Radio, met dit keer als gasten Spartaan Thomas Verhaar en zijn voetballende broers, voormalig Neptunus-coach Evert Jan 't Hoen en Ahoy-directeur Jolanda Jansen.