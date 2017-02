Man gewond aan gezicht door cirkelzaag

traumahelikopter (archieffoto)

Een man is dinsdagochtend gewond geraakt toen hij met een cirkelzaag zijn gezicht raakte. Hij heeft volgens de politie een flinke wond, maar is wel bij kennis.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur op de Heijplaatweg in Rotterdam-Heijplaat. De man was aan het werk met de zaag. Het apparaat kwam door onbekende oorzaak in zijn gezicht terecht.



Een traumahelikopter is geland en medewerkers verlenen eerste hulp.