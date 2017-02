Van Bronckhorst haalt Vente bij de selectie (beelden)

Vente

Dylan Vente trainde dinsdag mee met de selectie van Feyenoord. De jonge spits uit de A1 is de vervanger van Michiel Kramer, die maandag door trainer Giovanni van Bronckhorst uit de selectie werd gezet.

Vente nam maandag ook al de plaats van Kramer in bij de beloften. Vente speelde in de met 2-1 gewonnen wedstrijd bij Heerenveen bijna 70 minuten mee. Kramer werd om disciplinaire redenen een week uit de selectie verwijderd.



De 17-jarige Vente mocht deze winter ook al mee met Feyenoord naar het trainingskamp in Marbella. Daar mocht hij in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen FSV Mainz nog enkele minuten meespelen van Giovanni van Bronckhorst.



Eljero Elia ontbrak dinsdag op de training. De aanvaller heeft de laatste weken vanwege lichte hamstringklachten al vaker een training laten schieten. De Zweed Simon Gustafson, die maandag rood kreeg bij de beloften en in afwachting is van zijn schorsing, trainde dinsdag ook gewoon mee op Varkenoord.