Rechter: geen bewijs doorlaten drugscontainers

De Rotterdamse onderzoeksrechter ziet geen bewijs dat justitie bewust drugstransporten heeft doorgelaten. Dat had de verdediging van de corrupte douanier Gerrit G. en twee medeverdachten gezegd in de zaak die justitie tegen hen heeft aangespannen.

Het verhaal over de doorlatingen was afkomstig van een Nederlandse informant die in Colombia woont, 'Paul' geheten. Hij had onder meer gezegd dat justitie afwist van een transport van 300 kg cocaïne, dat op 9 december 2013 werd onderschept in de Rotterdamse haven. Volgens 'Paul' werden dergelijke zendingen structureel gevolgd en doorgelaten om de smokkelaars te kunnen arresteren.De onderzoeksrechter zegt daarvan geen bewijs te vinden in alle verslagen. Dat is een tegenvaller voor de advocaten in deze grote drugszaak. Zij vinden dat alle verdachten vrijuit moeten gaan, doordat justitie buiten haar boekje zou zijn gegaan.Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) heeft verklaard dat 'Paul' in het verleden informant was, maar dat hij onbetrouwbaar zou zijn geweest. In de zaak van de douanier meldde hij zich opnieuw in 2016 omdat hij nieuwe informatie had. De TCI werkte toen mee aan een gesprek tussen 'Paul' en Gerrit G. dat stiekem werd opgenomen Het TCI heeft meermalen contact gehad met 'Paul', maar zegt nu dat hij niets kon toevoegen. "Zijn informatie stond grotendeels al op internet. Hij bleek niet in staat concrete containernummers te noemen. We hebben hem andermaal als 'onbetrouwbaar' aangemerkt en op een zwarte lijst geplaatst."De advocaten van Gerrit G. en de medeverdachten Dennis van den Berg en René F. blijven bij hun standpunt dat het verhaal van 'Paul' serieus moet worden genomen. Jan-Hein Kuijpers, advocaat van Gerrit G.: "Het TCI vliegt wel naar Colombia om twee dagen met hem te praten. Hoezo 'onbetrouwbaar'?"Het is nog niet bekend of de Colombiaanse informant als getuige wordt gehoord. Eerder heeft justitie 16 jaar cel geëist tegen Gerrit G. Daarna liep de zaak vertraging op toen 'Paul' zich meldde.