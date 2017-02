Ex-havenbaas sluit deal met justitie

Oud-havendirecteur Willem Scholten heeft een overeenkomst gesloten met justitie in het zogeheten havenschandaal. Scholten ziet af van cassatie tegen zijn veroordeling voor ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte. Justitie trekt op haar beurt een strafzaak in wegens witwassen van ruim een miljoen euro.

De overeenkomst betekent het einde van de procedures tegen de voormalige directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Zijn veroordeling door het gerechtshof in Den Haag is daarmee definitief geworden.Alleen de zaak tegen RDM-directeur Joep van den Nieuwenhuyzen loopt nog. Die ging in juli 2015 tegelijk met Scholten in cassatie tegen zijn veroordeling in het havenschandaal. Ook het Openbaar Ministerie ging in beroep.De kwestie draaide om garanties van ruim 180 miljoen euro die Scholten tussen 2002 en 2004 gaf aan Van den Nieuwenhuyzen. De garanties hielden in dat als de RDM in financiële problemen zou komen, dat dan het Havenbedrijf Rotterdam garant zou staan. Het gerechtshof in Den Haag achtte in juni 2015 bewezen dat Van den Nieuwenhuyzen havenbaas Scholten had omgekocht. Zo stelde de RDM-directeur een appartement ter beschikking aan Scholten en heeft hij 1,2 miljoen euro gedoneerd.Van Nieuwenhuyzen hreeg een boete van 150.000 euro en een jaar cel, waarvan 285 dagen voorwaardelijk. Scholten werd veroordeeld tot een boete van 75.000 euro en een een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Die straf blijft nu staan.Justitie was ook een zaak begonnen wegens witwassen van ruim een miljoen euro. Dat proces is ingetrokken wegens "gewijzigde omstandigheden". Daarmee doelt justitie op het feit dat Scholten afstand heeft gedaan van in beslag genomen "vermogensbestanddelen". Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om een substantieel bedrag.De Hoge Raad doet op 11 april uitspraak in de cassatie van Van den Nieuwenhuyzen.