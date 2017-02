Kuipers fluit ADO Den Haag-Feyenoord

ANP_Kuipers

Scheidsrechter Bjorn Kuipers is door de KNVB aangewezen om zondag de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Feyenoord te fluiten. De wedstrijd in het Kyocera Stadion begint om kwart voor vijf.

Zaterdagavond is Siemen Mulder de arbiter bij Heracles Almelo-Excelsior en zondag staat Sparta-FC Groningen onder leiding van Allard Lindhout. In Almelo wordt er zaterdag om kwart voor acht afgetrapt en zondag op het kasteel om half drie.



In de eerste divisie is bij de wedstrijd RKC-FC Dordrecht de Belg Wesley Alen. Die wedstrijd in Brabant begint vrijdag om 20:00.