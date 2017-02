Rotterdam verliest eerste geplaatste speler

ABN

Het ABN AMRO World Tennis Tournament is haar eerste geplaatste speler kwijt. De als achtste geplaatste Fransman Lucas Pouille verloor in twee sets Philip Kohlschreiber: 7-5, 6-2.

Kohlschreiber brak de service van zijn tegenstander aan het einde van de eerste set en pakte die set met 7-5. In de tweede set liep de Duitser, een speler die al veel in Ahoy heeft gespeeld, snel uit naar 5-0.



Pouille sputterde nog iets tegen, maar kon niet meer terugkeren in de partij.

Kohlschreiber is de nummer 33 van de wereld en neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Martin Klizan, de toernooiwinnaar van vorig jaar, en Fernando Verdasco.