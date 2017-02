Titelverdediger Klizan door naar tweede ronde

ABN

Titelverdediger Martin Klizan heeft de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. Hij versloeg Fernando Verdasco in drie sets.

Klizan won de eerste set met 6-4, maar zag zijn Spaanse tegenstander daarna terugkeren in de wedstrijd. Verdasco pakte set twee met 6-0. Daarna herstelde Klizan zich en trok hij de wedstrijd met een 6-1 overwinning in de derde set naar zich toe. Klizan speelde als titelverdediger op baan 1 in Ahoy. Vorig jaar won hij het toernooi door Gael Monfils in de finale te verslaan.



De Fransman Jo Wilfried Tsonga wist in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament te winnen van Stefanos Tsitsipas. Hij had het niet makkelijk tegen het Griekse talent. Tsonga, als zesde geplaatst in Rotterdam, won in twee sets met de setstanden 6-4, 7-6. Tsitsipas had een wild card gekregen voor het hoofdtoernooi en liet bij vlagen zijn talent zien. Tsonga speelt in de volgende ronde tegen Gilles Muller.



Philip Kohlschreiber en Gilles Simon zijn ook doorgedrongen naar de tweede ronde. Simon heeft het Franse onderonsje gewonnen van Nicolas Mahut. En Philip Kohlschreiber versloeg de als achtste geplaatste Fransman Lucas Pouille in twee sets : 7-5, 6-2.



Kohlschreiber brak de service van zijn tegenstander aan het einde van de eerste set en pakte die set met 7-5. In de tweede set liep de Duitser, een speler die al veel in Ahoy heeft gespeeld, snel uit naar 5-0.



Pouille sputterde nog iets tegen, maar kon niet meer terugkeren in de partij.

Kohlschreiber neemt het in de volgende ronde op tegen Martin Klizan.