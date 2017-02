Nieuwe arrestatie voor mishandeling Schiedams motorclublid

(archieffoto)

De politie heeft opnieuw iemand opgepakt voor de mishandeling van een lid van motorclub No Surrender. Het gaat om een 34-jarige Rotterdammer.

De man zou samen met anderen in mei vorig jaar een 41-jarige Schiedammer hebben afgetuigd. Het slachtoffer liep meerdere botbreuken op. De mishandeling gebeurde na een begrafenis in Bergen op Zoom van een vader van een lid van No Surrender.



De verdachte is dinsdagochtend gearresteerd. De politie vond in zijn huis in Rotterdam enkele duizenden euro's aan contanten.



Het is de vijfde aanhouding in de zaak. Eerder zijn al mannen uit Nieuwerkerk aan den IJssel, Amsterdam, Den Haag en Oss opgepakt. Van hen is de Amsterdammer inmiddels vrijgelaten.