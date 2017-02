The Phone House zo goed als failliet

The Phone House vraagt faillissement aan

The Phone House heeft faillissement aangevraagd. De winkels van de belwinkelketen blijven voorlopig nog open.

Er zijn ruim 140 winkels van The Phone House in Nederland, ook in onder meer Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem.



Het faillissement is aangevraagd voor het hoofdkantoor en de 70 eigen winkels. De 74 franchisevestigingen van The Phone House vallen buiten het bankroet..



The Phone House heeft veel last van concurrentie en lagere vergoedingen van telecombedrijven. Het gaat al langere tijd niet goed met de belwinkelketen.