Nederlaag debutant Griekspoor op WTT

Tallon Griekspoor. Foto: Koen Suyk(ANP)

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament te bereiken. De ervaren Gilles Muller uit Luxemburg was in twee sets te sterk: 6-3 en 6-2.

De Nederlander Griekspoor maakte zijn debuut in een ATP-toernooi. Hij werd met een wild card tot het toernooi in Ahoy toegelaten door toernooi-directeur Richard Krajicek.

In een jaar tijd steeg de Haarlemmer bijna 300 plekken op de wereldranglijst. Hij is de nummer 317 van die ranglijst.



Tegen Muller kwam hij er niet aan te pas. Hij leverde direct zijn eerste servicebeurt in de eerste in. Ook in de tweede set was dat het geval.



Muller, die pas dit jaar zijn eerste ATP-toernooi in zijn loopbaan won, speelde de wedstrijd rustig uit. In de laatste servicebeurt van Muller kreeg Griekspoor twee keer de kans om de service te breken, maar hij wist de twee breekpunten niet te benutten.