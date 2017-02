Rotterdamse opdrachtgever Facebookmoord op vrije voeten

Rotterdammer Wesley C., die opdracht gaf voor de geruchtmakende Facebookmoord, komt op voorwaarden vrij. Hij werd in 2012 veroordeeld voor de moord op de 15-jarige Winsie Hau uit Arnhem. De nu 22-jarige man is volgens de rechtbank in positieve zin veranderd.

De vriendin van Wesley, Polly W., en het slachtoffer waren hartsvriendinnen. Ze hadden ruzie gekregen op Facebook.



Daarop bedachten Wesley en Polly samen het plan om Winsie Hau te vermoorden. Wesley regelde daarop huurmoordenaar Jinhua K. uit Capelle aan den IJssel.



De opdrachtgevers kregen in 2013 in hoger beroep twee jaar cel en jeugd-tbs. De rechter oordeelt nu dat Wesley in die tijd heeft 'leren omgaan met verantwoordelijkheden'. Daardoor is de kans op herhaling klein.



De toen 14-jarige huurmoordenaar blijft voorlopig wel in een kliniek zitten. Zijn jeugd-tbs is onlangs met negen maanden verlengd. Of ook Polly langer blijft vastzitten, wordt volgende week bekend.