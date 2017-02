Rotterdammer vervolgd voor verspreiden van anti-homoflyer

Een Rotterdammer en twee Hagenaars moeten voor de rechter verschijnen voor het verspreiden van flyers met anti-homoteksten. Het drietal wordt verdacht van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.

Op de pamfletten staan teksten uit de Bijbel, de Thora en de Koran. Ook worden mensen opgeroepen om zich te verenigen tegen homoseksualiteit.



De flyers zijn vorig jaar oktober in Amsterdam-West in de brievenbus gestopt. Meerdere mensen deden aangifte.



Het is nog niet bekend wanneer de drie mannen voor de rechter moeten verschijnen.