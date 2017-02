Ameidenaar maakt grootste legpuzzel ter wereld

De gigantische puzzel

Een puzzel van 6.80 meter lang, 1.90 meter breed en 40.320 stukjes. Het is een heel karwei om die in elkaar te zetten, maar Kees Molenaar uit Ameide is het gelukt. Hij is de eerste Nederlander die de grootste puzzel ter wereld van Ravensburger heeft gelegd.

Molenaar begon op 23 september aan de megaklus. Omdat hij thuis niet genoeg ruimte heeft, mocht hij zijn puzzel leggen in 'In 't Wapen van Ameide'.



De puzzelfanaat is stamgast van het restaurant en mocht van eigenaar Gerrit de Boom aan de slag in een van zijn zalen.



Uren puzzelen

Gemiddeld was Molenaar zo'n zeven uur per dag kwijt aan de puzzel. Maar op sommige dagen puzzelde hij wel tien tot elf uur achter elkaar.



Vorige week legde hij het laatste stukje van de puzzel met tien Disney-afbeeldingen op zijn plaats.



Niet eerder werd 's werelds grootste puzzel in Nederland afgemaakt. Leverancier Ravensburger komt woensdag langs in Ameide. Voor Molenaar ligt dan een prijs in het verschiet.



Verzameling

Wie denkt dat Molenaar voorlopig is uitgepuzzeld, heeft het mis. "Ik ga gewoon weer een kleinere doen, van 3000 stukjes. Ze hoeven niet groot te zijn om moeilijk te zijn."



Molenaar puzzelt al zijn hele leven en heeft een hele verzameling. Zijn eerste van 200 stukjes hangt bij hem thuis, maar in een opslag elders heeft hij nog meer dan 120 puzzels liggen. "Mijn broers noemen me verslaafd", vertelt de inwoner van de Ameide.



Stofzuigen

Of 'ie weleens een stukje van een puzzel is kwijtgeraakt? "Nee, nooit. Als ik puzzel word er bijvoorbeeld niet gestofzuigd. De puzzel gaat voor."



De liefhebber mag zijn laatste puzzel, de grootste ter wereld, gratis komen ophalen. Molenaar: "Maar dan moet 'ie wel worden opgehangen."