Ben en Ineke uitgeroepen tot diervriendelijkste Rotterdammers

Ben en Ineke Jochims van Stichting Zwerfkatten Rijnmond Kitten in opvang

Ben en Ineke Jochims zijn uitgeroepen tot de meest diervriendelijke Rotterdammers van 2017. Op Valentijnsdag ontvingen ze taart en een oorkonde van de Rotterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren.

Met hun stichting Zwerfkatten Rijnmond hebben ze de afgelopen 14 jaar vele duizenden zwerfkatten van straat gehaald en een beter leven gegeven.



De Partij voor de Dieren organiseert de verkiezing al een paar jaar. Vorig jaar viel de eer te beurt aan spoorbeheerder ProRail voor het ooievaarsnest boven het spoorviaduct over de Stadhoudersweg.



Zwerfkatten

Een beetje kattenliefhebber smelt bij een bezoek aan de zwerfkattenopvang in Rotterdam-Oost. Je vindt er poezen in alle soorten en maten. Zo ook het palet aan achtergronden.



Van jarenlang op straat en volstrekt verwilderd tot slechts een paar dagen van huis en niet meer te herleiden tot een baasje.



Raadslid Ruud van der Velden prijst de stichting vanwege haar waardevolle werk. "Het aantal zwerfkatten was anders veel groter geweest."



Onprettig voor de dieren zelf, maar ook voor de samenleving. Van der Velden: "Denk alleen al aan alle vervuilde zandbakken op schoolpleinen en speeltuinen."



Extra vis

Ook voor de katten en poezen zelf was het feest. Zij kregen een extra maaltje verse vis voorgeschoteld.



En ook de tachtig vrijwilligers beleefden een feestelijke dag. Voor hen had de dierenpartij biologische taart meegenomen.