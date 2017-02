Opkopen particuliere woningen Rotterdam-Zuid begonnen

De gemeente Rotterdam is begonnen met het opkopen van particuliere woningen Rotterdam-Zuid. Het gaat om 168 huizen in de Mijnkint-buurt in de Tarwewijk.

De eigenaren en bewoners zijn dinsdag geïnformeerd dat ze onteigend worden. Daarna worden de huizenblokken gesloopt en komen er 72 sociale huurwoningen met tuin voor terug.



Eerste stap

Wethouder Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam noemt het een eerste stap om in totaal 10.000 particuliere woningen in Rotterdam-Zuid te onteigenen en slopen. In de Tarwewijk gaat het om drie woonblokken in vier straten.



Volgens de wethouder is de staat van de huizen zo slecht dat sloop de enige optie is. "De woningen zijn echt op, aan het einde van hun Latijn en daar wil je de bewoners van Rotterdam niet huisvesten."



Voor de onteigening heeft de gemeente ruim tien miljoen euro nodig; per woning gaat het om een bedrag tussen de 65.000 en 100.000 euro.



Zak met geld

"Als ze met een grote zak geld komen, vind ik het niet erg", zegt woningeigenaar Simoskie uit de Wuysterstraat.



Hij is best genegen om mee te werken aan het sloop-nieuwbouwplan van de gemeente, maar 100.000 euro is niet genoeg. "Omdat ik veel meer geld in mijn woning heb zitten. Als er een normaal bedrag tegenover staat en ik een andere woning krijg aangeboden, dan houd ik vooruitgang niet tegen."



Marktpartijen

De gemeente Rotterdam koopt de woningen in de Tarwewijk op en woningcorporatie Woonstad gaat slopen en bouwen.



"Nee, de markt heeft hier nog geen interesse in", zegt wethouder Schneider. "Het zou hartstikke mooi zijn als marktpartijen hierop aansluiten, maar in deze gebieden is dat razend lastig. En dat is de reden dat we geld nodig hebben vanuit de gemeente en woningcorporaties, om dit soort projecten van de grond te krijgen die broodnodig zijn om Rotterdam-Zuid er bovenop te helpen."