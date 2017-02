Toernooidirecteur Krajicek: 'Ik vind alles best'

Richard Krajicek

Tijdens vorige edities van het ABN AMRO World Tennis Tournament hoopte toernooidirecteur Richard Krajicek vooral dat bijvoorbeeld Roger Federer ver zou komen in het toernooi. Deze week is er geen absolute wereldtopper aanwezig in Ahoy en dus kijkt Krajicek met een andere blik naar het wedstrijdverloop.

Marin Čilić en Dominic Thiem zijn de enige spelers uit de top-tien van de wereldranglijst, maar zij hoeven van Krajicek niet per se de finale te halen. "Ik vind alles best. Er zijn nog zoveel goede spelers in het toernooi, dus met één absolute topspeler ben ik meer zenuwachtig. Wat mij betreft mogen de beste naar de finale gaan."



"We hebben twee top-tien-spelers, maar buiten de top-tien hebben we jongens die qua uitstraling wel top-tien-speler zijn. Dimitrov, Zverev, Tsonga en Berdych zijn ook spelers waar mensen op af komen", zegt Krajicek tegenover RTV Rijnmond.



De toernooidirecteur hoopt wel dat Nederlander Robin Haase hoge ogen gooit in Rotterdam. Maandag plaatste hij zich voor de tweede ronde. "Dat is heel fijn voor hem en het toernooi. Je wil dat topspelers en Nederlanders ver komen. Dat is een combinatie die mensen mooi vinden. Het vergroot de emotionele betrokkenheid van het publiek."