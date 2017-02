Verhaar minder productief: 'Je moet realistisch zijn'

Thomas Verhaar - Foto: Jasper Ruhe (ANP)

Thomas Verhaar werd vorig seizoen nog uitgeroepen tot beste speler van de Jupiler League, maar de aanvaller beleeft evenals zijn team Sparta een moeizaam seizoen in de eredivisie. "Misschien hadden sommige mensen verwacht dat ik dit jaar hetzelfde kon brengen, maar je moet wel realistisch zijn", zegt de 28-jarige Verhaar.

"Mijn eerste jaar in de Jupiler League is eigenlijk vergelijkbaar met mijn eerste jaar in de eredivisie. Toen was het soms ook niet goed. Ik maakte een paar doelpunten en gaf een paar assists. Het verschil met nu is dat je minder vaak in scoringspositie komt", vervolgt de linksbenige speler van Sparta tegenover RTV Rijnmond.



Sparta begon verdienstelijk aan het seizoen, maar bevindt zich momenteel in de gevarenzone. De Rotterdammers strijden tegen degradatie. "We komen uit de Jupiler League en spelen bijna met hetzelfde team in de eredivisie. Het is onervaren. Tegen PEC Zwolle speelden we niet goed, maar de wedstrijden daarvoor waren helemaal niet zo slecht."



"Intern is het redelijk rustig. We zijn niet tevreden met het aantal punten dat we gehaald hebben, maar je moet goed blijven kijken naar wat je kunt doen om die punten wel te halen. Dat is ons doel: zo snel mogelijk veilig te zijn. Paniek is nooit het middel geweest om jezelf te redden in zo'n situatie", aldus Verhaar.