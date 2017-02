Cilic in drie sets langs Paire in Ahoy

ABN AMRO World Tennis Tournament

Met de nodige moeite heeft ook Marin Čilić zich geschaard bij de laatste zestien spelers van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De als eerste geplaatste Kroaat rekende dinsdagavond in de eerste ronde van het toernooi in drie sets af met de Franse tennisser Benoit Paire: 5-7, 6-3, 6-2.

De nummer zeven van de wereld neemt het in de achtste finales in Ahoy op tegen de winnaar van de partij die later op dinsdag gaat tussen zijn landgenoot Borna Coric en de Rus Karen Kjatsjanov.



Čilić behaalde in zijn loopbaan zestien ATP-titels. Vorig jaar was de 28-jarige tennisser de beste in Basel en Cincinnati.