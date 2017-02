Cilic langs Paire in Ahoy; Coric rekent af met Khachanov

ABN AMRO World Tennis Tournament

Met de nodige moeite heeft ook Marin Čilić zich geschaard bij de laatste zestien spelers van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De als eerste geplaatste Kroaat rekende dinsdagavond in de eerste ronde van het toernooi in drie sets af met de Franse tennisser Benoit Paire: 5-7, 6-3, 6-2.

De nummer zeven van de wereld neemt het in de achtste finales in Ahoy op tegen zijn landgenoot Borna Coric. Hij won dinsdag in de laatste partij van de avond in twee sets van Karen Khachanov uit Rusland.



Coric - vorig jaar nog te sterk voor Rafael Nadal - trok na een ruim twee uur durende prachtige wedstrijd uiteindelijk via een tiebreak na de tweede set aan het langste eind: 7-6, 7-6 (10).