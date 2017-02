Opnieuw overval op Buys Ballotsingel in Schiedam

De Buys Ballotsingel

De bewoners van de Buys Ballotsingel in Schiedam zijn voor de tweede keer in een paar dagen tijd opgeschrikt door een overval. Dit keer was een 27-jarige vrouw slachtoffer.

Twee mannen kwamen volgens haar rond 18.00 uur de woning binnen met een mes. Ze doorzochten het huis en gingen er met geld en een telefoon vandoor.



De vrouw belde een uur later de politie met de mededeling dat ze was overvallen. Waarom ze daar zo lang mee heeft gewacht, is niet duidelijk.



Zaterdag werd een bewoner in dezelfde straat beroofd en mishandeld door een man en een vrouw. De daders gingen er toen vandoor met een laptop en twee mobiele telefoons.



De politie heeft geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de twee zaken.