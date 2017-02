'Parkeren bedrijventerrein Hordijk nog moeilijker'

Ondernemers bedrijventerrein Horwijk zijn boos De gemeente kondigde het nieuwe parkeerregime aan met flyers Parkeren vóór het bedrijf mag niet meer.

Parkeren op bedrijventerrein Hordijk in Rotterdam wordt vanaf woensdag praktisch onmogelijk. Dat vrezen ondernemers aan de Stolwijkstraat.

Ze zijn boos op de gemeente Rotterdam die heeft aangekondigd auto's te gaan bekeuren die staan geparkeerd op de stoep voor de bedrijven. Door het nieuwe parkeerverbod kunnen klanten en medewerker er niet meer parkeren.



Volgens de ondernemers van een verfwinkel, een busverhuurbedrijf en een garage aan de Stolwijkstraat is het toch al moeilijk om op het bedrijventerrein een parkeerplaats te vinden.



De vrije plekken worden al vroeg bezet door medewerkers van het naburige Maasstad Ziekenhuis



Regels zijn regels

De gemeente zegt dat ze wel moeten bekeuren, omdat het parkeren op inritten wettelijk verboden is. Laden en lossen kan nog wel.



Mensen die komen voor de ondernemers op het terrein moeten een gewone parkeerplek zoeken. Zowel gemeente en ondernemers zeggen met elkaar in gesprek te willen over de parkeerkwestie.