'Iedereen zat bij mij thuis verdrietig te zijn over mijn dood'

Kilimanjaro - Foto: ANP

Mede dankzij inspanningen van onder andere Rick Moorman ging Sparta in 2003 niet failliet. Het voormalig bestuurslid van de Rotterdamse club staat bekend als oer-Spartaan. In oktober vorig jaar waagde Moorman zich met zijn zoon aan de Kilimanjaro, een ruim vijf kilometer hoge berg in Tanzania. Het leverde een bizar verhaal op.

Twee uur voor het behalen van de top haakte Moorman af in de groep. Uiteindelijk werd hij getroffen door hoogteziekte. Hij raakte bewusteloos en een tocht van zo'n negen uur naar beneden volgde. "Dan wordt je vast getaped aan een deur met een wiel eronder en wordt je door acht sherpa's hollend naar beneden gebracht", vertelt Moorman.



Het bericht bereikte Nederland, maar vanwege een miscommunicatie in taal had de boodschap grote gevolgen. "Het verhaal was: 'Rick is overleden en zijn lichaam wordt nu geborgen.' Wat er dan gebeurt is heel raar. Mijn vrouw ontving tientallen condoleanceberichten op haar telefoon."



Vele uren later kon het misverstand pas worden rechtgezet nadat hij via het ziekenhuis was teruggekeerd in het hotel. "Iedereen zat bij mij thuis verdrietig te zijn over mijn dood", aldus de 55-jarige Moorman.



Beluister in het bijgesloten audiofragment het gehele interview met Rick Moorman over zijn bizarre verhaal.