Korfballers PKC hebben geen kind aan DSC

De korfballers van PKC

De korfballers van PKC/SWKGroep hebben zich als eerste club in de Korfbal League geplaatst voor de play-offs in de strijd om het kampioenschap. De absolute koploper uit Papendrecht rekende dinsdagavond in eigen huis overtuigend af met degradatiekandidaat DSC uit Eindhoven: 39-24.

Dat het team van de Belgische coach Detlef Elewaut zich heeft verzekerd van deelname aan de kruisfinales is geen verrassing. PKC staat al het gehele seizoen bovenaan en won tot nu toe al haar competitiewedstrijden. Na dertien wedstrijden bedraagt de voorsprong op naaste belager TOP/Quoratio inmiddels acht punten.



Zaterdag speelt PKC wederom een thuiswedstrijd in de Korfbal League. Dan komt nummer zeven Fortuna/Delta uit Delft langs in Papendrecht.