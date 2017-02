Dordtse raad vindt eigen horecabeleid te streng

café

Een grote meerderheid van de Dordtse gemeenteraad wil met de opvolger van burgemeester Brok praten over aanpassing van het horecabeleid. Het beleid, dat de raad in 2009 zelf heeft vastgesteld, is te rigoreus. Dat vinden ook veel Dordtse horeca-ondernemers.

Ad van Loon van muziekcafé Het Dolhuis sprak dinsdagavond de raadsleden toe namens 35 horecaondernemers. "We hebben het gevoel dat permanent het Zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. 'Als hier wat gebeurt, moet mijn zaak dan ook dicht', is het gevoel."



De horeca-ondernemers vinden het onrechtvaardig, dat ze straf krijgen voor incidenten, waar ze niets aan kunnen doen. Bij Sebes zat iemand met drugs in z'n binnenzak in de zaak. Het café staat goed bekend, dus kwam de eigenaar er vanaf met een waarschuwing.



"Maar dat ervaren we ook als een straf", zegt Van Loon; "en wat te denken van De Pul, waar iemand op het terras drugs verhandelde. De dader staat na drie uur met een proces-verbaal op straat en het café moet maanden sluiten."



Failliet

Volgens Van Loon heeft sluiting enorme impact: "Je loopt al je inkomsten mis. En als je een maand of langer dicht moet ben je automatisch voor vijf jaar je drankvergunning kwijt. Je verklaart iemand dan gewoon failliet, je zet een leven totaal op z'n kop."



VVD-raadslid John van der Net vindt dat te gek: "Dit moeten we in Dordrecht niet willen. En naast het beleid moet je ook kijken hoe je daarmee omgaat. De regels bieden wel degelijk mogelijkheden om bonafide zaken anders aan te pakken dan malafide kroegen."



Handhaven

Op de christelijke partijen na vindt de hele gemeenteraad dat het beleid en de uitvoering nog eens kritisch bekeken moet worden. Burgemeester Brok leek daarover nogal geïrriteerd: "Irritatie zit niet in mijn karakterstructuur verscholen, maar ik hoorde niks nieuws."



De over twee weken naar Friesland vertrekkende Brok herhaalde zijn belofte uit december, dat het beleid met z'n opvolger geëvalueerd kan worden: "Maar tot die tijd voer ik het beleid uit en zal ik dus handhaven. Mijn opvolger krijgt te maken met hetzelfde beleid."



Chanteren

De Dordtse gemeenteraad verwacht van Peter van der Velden, die Brok als waarnemend burgemeester tot september zal vervangen, voorstellen om de 'scherpe randjes' van het horecabeleid af te halen.



Van Loon is daar blij mee: "Nu al hoor ik geluiden over vervelende klanten, die collega's chanteren. Dat gaat dan zo van 'als ik amok ga maken, kan jouw tent straks op slot'. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?"



Een persbericht, waarmee de gemeente Dordrecht en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Dordrecht enkele weken geleden suggereerden, dat het met wat extra communicatie allemaal wel goed komt, is bij veel horeca-ondernemers erg slecht gevallen.