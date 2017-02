Dringen voor een plekje bij 'krullengoeroe' in Delfshaven

Irina Silva Fortes: "Accepteer gewoon wat er in je genen zit." Foto's van popsterren met afrokapsel moeten een voorbeeld voor de klanten zijn "Met de klant in liggende positie kan ik de krullen het best knippen"

Krullenfluisteraar wordt ze wel genoemd. Omdat ze zo goed weet hoe ze vrouwen met een afrokapsel moet knippen. Van ver over de landsgrenzen komen klanten voor Irina Silva Fortes naar Rotterdam-Delfshaven. In haar kapsalon Morango Curls draait het om veel meer dan alleen een schaar. Wie bij Irina in de stoel zit, krijgt ook een gratis lesje zelfacceptatie. "Black is beautiful."

Getinte vrouwen plooien zich te veel naar het westerse ideaalbeeld, vindt de 34-jarige Kaapverdische. Kroezig haar? Dat valt massaal ten prooi aan de stijltang. En met allerhande chemische producten wordt de springerige haardos nog wat extra in toom gehouden. Zelf was ze er ook zo eentje. Totdat ze door die hete tang bijna geen krul meer over had. De spiegel reflecteerde een vrouw met dun en dof piekhaar.



Tranen

Tegenwoordig heeft ze weer een volle bos op het hoofd. Doordat ze, heel simpel, niet meer meedoet aan het eenzijdige schoonheidsideaal. De stijltang is de deur uit. Net als alle chemische smurrie, verstopt in shampoos en potjes haarvet. Irina gaat natural en hoopt dat anderen dat ook zullen doen. Krulhaar is een sieraad, vindt ze. Het mag absoluut gezien worden.



Aan kroezig haar kleeft al eeuwenlang een gevoel van minderwaardigheid, ontdekte de kapster toen ze zich in de materie verdiepte. "In de tijd van de slavernij voelden de vrouwen van plantagehouders zich bedreigd door de schoonheid van slavinnen. Om die reden moesten die hun haar bedekken. Zo is dat gevoel van tweederangs haar er ingeslopen."



Tijdens een knipbeurt doceert ze graag dit soort geschiedenislessen. "Af en toe vloeien er dan zelfs tranen", zegt ze. "Het is een gevoelig onderwerp, vooral bij jonge meisjes. Dan zeg ik: accepteer gewoon wat er in je genen zit."



Aan de muur van de salon hangen foto's van donkere popsterren: Diana Ross, Sister Sledge, Nina Simone en andere vip's met een afrokapsel. "Die heb ik opgehangen, omdat ik hoop dat ze een voorbeeld voor mijn klanten zijn."



Gekke kapsels

Nee, over cliëntèle heeft ze niks te klagen. Het is dringen voor een afspraak. Zelfs vanuit landen als Duitsland, Zweden en Spanje zetten vrouwen koers naar de salon aan de Voorhaven. Ze hebben gehoord dat Irina hun krullen weer kan oppeppen en deze wél goed kan knippen. Waarom dat op veel andere adressen dan niet het geval is? "Omdat er vaak standaard nat geknipt wordt. Dat moet je bij afrohaar niet doen. Je krijgt er heel gekke kapsels van. Met een soort gaten."



De krullenspecialist volgde een opleiding aan de Kappers Academie in Rotterdam. Maar werkelijk goed dealen met haar van donkere vrouwen leerde ze pas tijdens een speciale workshop in New York. Op kappersopleidingen zou meer aandacht moeten uitgaan naar niet-westerse kapsels, vindt ze. Een kwestie van meegaan met de tijd. "Want Rotterdam? Dat is gewoon een enorm multi-culturele stad geworden."



Maar eh.... moet je nou per se een krullen en kleurtje hebben om bij Morango Curls terecht te kunnen, wil de verslaggeefster weten. Irina schudt het hoofd. "Iedereen die mooier en voller haar wil, is hier welkom." Vliegensvlug volgt daarna een diagnose. "Jouw haar is droog en vlassig. Je gebruikt te vaak shampoo..."



Door: Ingrid Smits