Hoger beroep van start tegen Bart van U.

Voor het gerechtshof in Den Haag begint woensdag het hoger beroep tegen Bart van U. De Rotterdammer staat terecht voor het doodsteken van oud-minister Els Borst en zijn eigen zus Loïs.

Van U. kreeg in april tbs met dwangverpleging opgelegd voor de dood van de twee vrouwen. De rechter vond niet dat hij de cel in hoefde, omdat de Rotterdammer volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn.Justitie was het daar niet mee eens en ging tegen de uitspraak in beroep. De officier van justitie had acht jaar cel en tbs geëist voor dubbele doodslag.Van U. bracht Els Borst in februari 2014 met tientallen messteken om het leven. De strenggelovige man had het op haar voorzien, omdat zij als minister aan de wieg stond van de euthanasiewetgeving in Nederland.Bijna een jaar later stak Van U. aan de Oudedijk in Rotterdam zijn zus Loïs dood. De man was bang dat zij hem in een psychiatrische inrichting wilde stoppen.Het gerechtshof in Den Haag heeft drie dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep.