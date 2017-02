VIDEO: Neushoorntje geboren in Diergaarde Blijdorp

Moeder en kind Moeder neushoorn en haar jong Nameste en haar jong op beelden van de webcam van Blijdorp Nameste en haar jong op beelden van de webcam van Blijdorp

Moeder Nameste is 16 maanden zwanger geweest van haar jong. Dinsdag was ze onrustig en at weinig, tweet Blijdorp. De Diergaarde schrijft: "Zou het een #Valentijntje worden?"Namaste krijgt van Blijdorp voorlopig rust. Ze is een ervaren moeder die naast de nieuwe kleine al zes jongen heeft grootgebracht. "We zijn heel trots op haar", zegt een woordvoerster.De kleine neushoorn trekt veel bekijks. Maar mensen kunnen ook thuis naar de kleine neushoorn kijken, via de webcam die Blijdorp in het hok heeft geplaatst.