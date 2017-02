Nieuwe wielerkoers laat renners de regio doorkruisen

Wielerliefhebbers kunnen op 20 mei hun hart ophalen tijdens de New Energy Tour. Dat is een nieuwe wielerkoers die dwars door de regio gaat.

De start is in Capelle aan den IJssel, vertelt koersdirecteur Koos Moerenhout: "We gaan na de start met de boot over naar de andere kant van het water; wáár exact moet nog worden bepaald.""Dan gaan we grotendeels over parcoursen die bekend zijn van de World Ports Classic en de Tour van 2010 en 2015, over onder andere Goeree Overflakkee, terug naar het noorden en de finish is in Alblasserdam."Rotterdam valt buiten de route. "In de stad was er niet het draagvlak voor. Andere gemeenten wilden wel mee doen", zegt woordvoerder Frenk Theuns van de nieuwe wielerkoers.Het speciale aan de New Energy Tour is volgens Moerenhout dat het evenement niet alleen uit een profwedstrijd bestaat. "Het unieke is dat we het naar de breedtesport trekken. We willen nieuwe energie ontwikkelen van zowel de oudere fietser als de jeugd."Theuns legt uit: "Er vinden heel fietsactiviteiten plaats, van dikke-bandenraces tot bakfietsen tot e-bikes. En die worden in alle elf gemeenten georganiseerd waar de wielerkoers doorheen komt. Daarnaast zijn er vier tourtochten over het wedstrijdparcours."Het is kort dag voor de New Energy Tour wordt verreden, maar Theuns maakt zich geen zorgen. "We hebben natuurlijk ervaring met de World Ports Classic. Het draaiboek voor de koers op zich is relatief het minste werk."Moerenhout heeft het nog wel druk met de organisatie van het fietsfeest in de deelnemende gemeenten. Daaraan werken de plaatselijke wielercomités mee.Mensen kunnen zich opgeven via de website van de New Energy Tour. Woensdagochtend was de site nog niet online.