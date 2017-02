Arno Brok beëdigd tot commissaris van de Koning van Friesland

Vertrekkend burgemeester Brok

Vertrekkend burgemeester van Dordrecht Arno Brok is woensdagochtend beëdigd als nieuwe commissaris van de Koning van Friesland. Dat gebeurde op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Brok legde bij koning Willem-Alexander de eed af in het Fries. De burgemeester is geen geboren Fries, maar heeft wel in Friesland gestudeerd. Ook was hij onder andere burgemeester van Sneek en wethouder van Leeuwarden.



Brok werd in 2010 burgemeester van Dordrecht. Daar wordt hij per 1 maart opgevolgd door Peter van der Velden. Die wordt waarnemend burgemeester in Dordrecht tot in september een definitieve opvolger van Brok wordt benoemd.