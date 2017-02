Fietser overreden door truck en overleeft het

Een fietster is woensdagmiddag tientallen meters meegesleurd onder een truck met oplegger. De 40-jarige vrouw uit Hoogvliet fietste over een rotonde van de Aveling toen zij plotseling geschept werd.

De vrouw raakte bekneld onder de vrachtwagen en moest door de brandweer worden bevrijd. Personeel van de traumahelikopter verleende assistentie.Wonder boven wonder raakte de vrouw niet levensbedreigend gewond. Ze is volgens de politie aanspreekbaar en met mogelijk een gebroken been overgebracht naar het ziekenhuis.''Medewerkers van de Verkeersongevallendienst zien dit soort ongevallen vaak slechter aflopen'', aldus een woordvoerder van de politie.De chauffeur van de vrachtwagen is als verdachte door de politie gehoord. Op de rotonde hebben fietsers voorrang. De Aveling was enkele uren voor het verkeer afgesloten.