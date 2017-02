Woonstad houdt huur gelijk voor laagste inkomens

De Rotterdamse wooncorporatie Woonstad ziet af van een huurverhoging voor mensen met een laag inkomen. Dat kan zeventig tot honderd euro per jaar schelen.

Huurders die voor de maatregel in aanmerking denken te komen, moeten wel toestaan dat hun gegevens worden gedeeld met de gemeente Rotterdam.Woonstad kan niet zelf bij de gemeente opvragen welke huurders een laag inkomen hebben. "Privacyregels maken dat lastig", zegt Maria Molenaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam.Deze week stuurt Woonstad een brief naar alle 31.000 huurders met een sociale huurwoning. Daarin wordt uitgelegd wat de voorwaarden zijn om geen huurverhoging te krijgen.Alleen huishoudens die rond moeten komen van minder dan 110 procent van het minimumloon komen in aanmerking voor de regeling. Zij moeten Woonstad toestemming geven om hun inkomensgegevens te laten controleren bij de gemeente.Voor huurders met een inkomen tot 40.349 euro stijgt de huur dit jaar met 1,3 procent. Wie meer verdient, kan rekenen op een huursverhoging van 4,3 procent.