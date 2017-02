Koos Karssen tijdelijk burgemeester van Waddinxveen

Koos Karssen

Koos Karssen (72) is de nieuwe waarnemend burgemeester van Waddinxveen. Karssen was eerder twaalf jaar burgemeester in Maassluis. Momenteel is hij voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging.

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit schoof Karssen naar voren nadat Waddinxveen onverwacht zonder burgemeester kwam te zitten.



Het was al bekend dat huidig burgemeester Cremers van Waddinxveen per 1 november zou vertrekken. Maar vorige maand moest hij zijn taken tijdelijk neerleggen wegens ziekte.



Karssen vervangt Cremers totdat hij zijn werk weer kan hervatten. Ook komt er een vacature voor een nieuwe burgemeester. Die moet op 6 november worden benoemd.