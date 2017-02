Werkstraf voor oud-ambtenaar Papendrecht

Rechtbank Dordrecht

Een Papendrechtse oud-ambtenaar heeft woensdag een taakstraf van 200 uur opgelegd gekregen. Hij heeft volgens de rechtbank in Dordrecht jarenlang geld verduisterd en steekpenningen aangenomen. Hij moet naast de werkstraf ook meer dan 36.000 euro terugbetalen aan de staat.

De 66-jarige ambtenaar was opzichter beheer en onderhoud en was onder meer verantwoordelijk voor de algemene begraafplaats in Papendrecht. Hij sloot in die functie een deal met een steenhouwer.



Gegevens

In ruil voor geld zorgde hij ervoor dat de gegevens van nabestaanden bij de steenhouwer terechtkwamen, zodat die hen kon benaderen voor een grafsteen. Naast de steekpenningen stak de ambtenaar betalingen voor graven in eigen zak.



De fraude kwam in 2015 aan het licht. De ambtenaar is toen geschorst en ontslagen. Hij stond twee weken geleden voor de rechter.



Deels bewezen

Justitie eiste een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Ook wilde het Openbaar Ministerie (OM) dat de man 50.000 euro zou terugbetalen. Dat was het totaalbedrag dat hij volgens het OM had opgestreken.



De rechtbank ging daar woensdag grotendeels in mee. Van de vijftien bedragen die de ambtenaar zou hebben geïnd, is de helft bewezen.



Die bedragen waren goed voor 36.336 euro. Vanwege zijn leeftijd kreeg de man een werkstraf van 200 uur in plaats van 240 uur.