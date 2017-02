Politie: meer tips over havencriminaliteit

Haven van Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

De politie heeft afgelopen jaar meer tips gekregen over criminaliteit in de Rotterdamse haven. Op een speciale anonieme kliklijn zijn 38 meldingen binnengekomen. Dat zijn er tweeënhalf keer zoveel als in 2015, toen de kliklijn er nog niet was.

Justitie is door de anonieme tips meerdere onderzoeken gestart naar drugssmokkel en corruptie in de haven.



Officier van justitie Loes van der Wees: "Het Openbaar Ministerie is in enkele gevallen al overgegaan tot vervolging. Het anoniem melden heeft dus zeker effect."



Justitie wil ook volgend jaar door met het meldpunt. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaan ook andere havengerelateerde sectoren zoals de groente- en fruitbranche en de binnenvaart eronder vallen.