Dode en zieke dieren bij Rotterdamse dierenwinkel

Inspecteurs hebben in een dierenwinkel aan de West-Kruiskade in Rotterdam meerdere dode en zieke dieren aangetroffen. Ook had een aantal dieren niet genoeg te eten en zaten ze in smerige en te kleine hokken.

De medewerkers van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming vonden zeven dode dieren.



Een konijn, dwergwoelmuis, twee roodrugparkieten en zebravink waren er zo slecht aan toe dat ze voor behandeling zijn vervoerd naar een andere plek.



De controle werd dinsdag uitgevoerd naar aanleiding van eerdere inspecties. Toen bleek ook al dat de regels voor het welzijn van de dieren en diverse administratieve verplichtingen niet werden nageleefd. Zo waren hokken niet schoon en veel te klein.



Tegen de eigenaar van de winkel is proces-verbaal opgemaakt. De winkel mag voorlopig gewoon open blijven.