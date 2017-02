Grote bluswatertest rond het spoor Dordrecht

In Dordrecht is een grote bluswatertest uitgevoerd. De brandweer en het waterschap Hollandse Delta controleren de bluswatervoorzieningen rondom het spoor. Het gaat daarbij om sloten, pompen en waterputten.

De begon woensdagochtend in het Weizigtpark achter het centraal station in Dordrecht. Grote vraag is of er bij een incident genoeg bluswater is.



"Er is veel water nodig, zo’n zesduizend liter per minuut", aldus Sas Graansma van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. "We letten vandaag bijvoorbeeld goed op of onze pompen verstopt raken met vuil of niet.''



Drukst bereden goederenspoor

Het spoor langs Dordrecht en Zwijndrecht is een van de drukst bereden goederensporen in Nederland. Dat brengt extra risico's met zich mee.



Graansma: "De risico’s kunnen wij als Veiligheidsregio niet beïnvloeden. Dit traject wordt gebruikt en dat is ook van economisch belang. Wat wij willen is in ieder geval bij een incident goed voorbereid zijn."



Volgende week zijn de bluswaterpunten in Zwijndrecht aan de beurt voor de test. De resultaten worden binnenkort bekendgemaakt.