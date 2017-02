Erasmus MC begint campagne tegen verkeersoverlast door afgesloten Maastunnel

De ingang van de Maastunnel in Rotterdam

De Rotterdamse musea, het Erasmus MC en het Holland Casino gaan samenwerken bij het bestrijden van verkeersoverlast tijdens de renovatie van de Maastunnel. Ze hebben woensdag hun handtekening gezet onder de zogeheten Alliantie Maastunnel.

De instellingen gaan samen met deskundigen van de Verkeersonderneming op zoek naar alternatief vervoer voor bezoekers en patiënten. Ook willen ze het publiek zo goed mogelijk informeren over de bereikbaarheid.



De Maastunnel is richting Rotterdam-Zuid vanaf juli tot de zomer van 2019 afgesloten voor grootschalig onderhoud.



Fietstunnel

Het Erasmus MC is initiatiefnemer van de samenwerking. Petra de Jongh van het Rotterdamse ziekenhuis: "Samen kunnen we plannen bedenken voor alternatief vervoer."



"Zo kwam iemand met het idee om fietsen bij de ingang van de fietstunnel op Zuid te zetten. Of extra bussen te laten rijden vanaf grote P+R-locaties. Er zijn tal van ideeën om de stad bereikbaar te houden in die periode."



Ambulances

De Jongh: "De reden dat er altijd verkeer mogelijk blijft richting de noordoever heeft te maken met de bereikbaarheid van ons ziekenhuis voor ambulances."



"Dat maakt dat de renovatie langer duurt, maar het is natuurlijk erg belangrijk dat ons ziekenhuis goed bereikbaar blijft voor spoedtransporten."



Definitieve plannen van de alliantie zullen in mei worden gepresenteerd. De groep hoopt dat nog meer Rotterdamse bedrijven en instellingen zich aansluiten.