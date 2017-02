'Meer buiten spelen is ook goed voor het klimaat'

Danique Kout en burgemeester Aboutaleb

De 9-jarige Danique Kout uit Rotterdam maakt zich grote zorgen over het klimaat. Daarom heeft ze woensdag een zogeheten Klimaatbundel met veertien tips overhandigd aan burgemeester Aboutaleb.

Danique is ambassadeur van de Kids Climate Conference, die vorig jaar bij Center Parcs Het Heijderbos werd gehouden.



Kinderen uit Nederland en Vlaanderen moesten creatieve oplossingen bedenken voor een beter klimaat. De resultaten -samengebald in de Klimaatbundel- gaan naar de politiek en het bedrijfsleven.



"Als kinderen buiten spelen, zitten ze minder achter de computer of de TV", zegt Danique. "Dat is dus goed voor het klimaat."



Aboutaleb vult haar aan: "Mensen kunnen zelf heel veel doen om het klimaat te verbeteren. Thuis draag ik 's winters altijd een dikke trui, een warme slobberbroek en dikke sokken. En als het heel koud is draag ik daar een Marokkaanse djellaba overheen. Heerlijk warm en de verwarming een stuk lager."