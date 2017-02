Familie Bart van U.:'Geef hem gepaste straf'

De familie van Rotterdammer Bart van U. heeft het gerechtshof gevraagd een 'gepaste straf' op te leggen voor de twee moorden die hij heeft gepleegd. Van U. doodde in februari 2014 oud-minister Els Borst en in januari 2015 zijn zus Loïs.

De familie spreekt van 'morbide, berekenende daden'. Daarmee lijken zij aan te geven dat Bart wel degelijk deels toerekeningsvatbaar was en dus ook een celstraf verdient. De rechtbank in Rotterdam kwam vorig jaar tot de conclusie dat Van U. niet wist wat hij deed. Zij legde alleen tbs met dwangverpleging op. Het Openbaar Ministerie had naast tbs ook acht jaar cel geëist en ging in hoger beroep.Deskundigen zijn het niet met elkaar eens of Bart van U. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Zij spreken van 'chronische psychoses', maar een psychiater sluit niet uit dat hij ook af en toe wist wat hij deed. Hij zou de neiging hebben gebeurtenissen achteraf 'psychotisch in te vullen.'Van U., onophoudelijk met zijn benen trillend en soms onverstaanbaar mompelend, gaf woensdag tijdens de zitting wederom aan dat hij een 'goddelijke opdracht' had gekregen om Els Borst te doden.Hij zou als 7-jarig jongetje een droom hebben gehad, waarin Jezus, de duivel en God verschenen. Zij zouden hem hebben opgedragen "Diegene te doden die verantwoordelijk was voor de euthanasiewetgeving."Bart van U vertelde het gerechtshof woensdag dat hij al die jaren op zoek was geweest naar die verantwoordelijke. In februari 2014 fietste hij van Rotterdam naar de woning van Els Borst in Bilthoven. Hij zou haar eerst met een kruisboog hebben beschoten en haar toen hebben doodgestoken met een mes.Op zijn aanwijzingen is het mes twee maanden geleden teruggevonden in Amersfoort. De kruisboog werd niet aangetroffen.Zijn zus Loïs, met wie hij samenwoonde aan de Oudedijk in Rotterdam, moest dood omdat zij hem zou hebben gepest, verklaarde hij. "Zij wilde mij uit de woning hebben, in een psychiatrische inrichting. Ze kocht eierkoeken, terwijl zij wist dat ik daar niet van hield."De rechter vroeg Van U. hoe hij - ruim twee jaar later - aankijkt tegen het doden van zijn zus. "Het is niet goed he, mag niet."Hij heeft spijt van zijn daden, zegt hij. "Het mag niet, het doet pijn, bij veel mensen." Hij kan zich "een beetje" voorstellen dat mensen bang voor hem zijn. "Maar er is geen reden om bang voor mij te zijn. Je mag niet bang voor mij zijn."De zus van Bart las een slachtofferverklaring voor. "Loïs stond altijd klaar voor wie er ook maar op haar deur klopte. Een huis vol warmte en een luisterend oor. Daarin was ook plek voor haar broer. Want, zo zei ze 'een broer laat je niet in de steek, die bied je onderdak'"De familie heeft jarenlang aangedrongen op hulp voor Bart. "Hoe hebben we tevergeefs geprobeerd zowel Bart als de instanties te overtuigen dat onze broer een gevaar was en nog steeds is? Hoe onmogelijk bleek het gevecht om hem psychiatrische behandeling te geven."Vrijdag volgt het verhaal van het Openbaar Ministerie met daarin de strafeis.