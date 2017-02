'Ze schijten als reigers, hier in 's-Gravendeel'

Tien ganzen die in het centrum van 's-Gravendeel overlast veroorzaken, worden volgende week verplaatst. Dat gebeurt na advies van een ganzendeskundige.

De afgelopen jaren hebben volgens het college van burgemeester en wethouders bewoners rond de Voorstraat bij de gemeente geklaagd over de ganzen.



De klachten gaan met name over geluidsoverlast - ook 's nachts - en vervuiling. "Ze schijten als reigers", zegt een bewoner.



Ook worden de ganzen door sommige bewoners als bedreigend en agressief ervaren. "Als ze hier op het bruggetje staan, durf ik er niet langs", zegt een bewoonster. "En dat geldt voor veel meer vrouwen."



Een ganzendeskundige geeft aan dat de leefruimte voor de groep ganzen nu te klein is. Daarom trekken ze de woonwijken in. Meer leef- en zwemruimte is gewenst.



De hele groep ganzen wordt nu dan ook diervriendelijk gevangen en herplaatst. De hechte familieband die ganzen hebben, wordt hiermee in stand gehouden.