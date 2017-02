Barendrechtse broers in elkaar geslagen

In Barendrecht hebben twee broers klappen gekregen. Een man en een vrouw zijn opgepakt. De mishandeling gebeurde maandag, zo is nu door de politie bekendgemaakt

De broers hadden maandag in de Dorpsstraat-Oost ruzie met een blonde vrouw. Zij belde iemand op en korte tijd later werden de broers klemgereden door een grijze auto.



De bestuurder viel de twee mannen zonder iets te zeggen aan. De slachtoffers liepen verwondingen op in hun gezicht.