Rotterdamse schilders gaan zelf jongeren opleiden

De gemeente Rotterdam en een aantal schilders- en onderhoudsbedrijven gaan jongeren helpen die geen baan kunnen vinden. Het mes snijdt aan twee kanten: voor de jongeren een kans en voor de bedrijven jong personeel.

De jongeren worden bij de bedrijven zelf opgeleid. Na een studie van een paar jaar en een officieel examen kunnen ze dan solliciteren op openstaande vacatures bij het bedrijf.



Veel bedrijven in de bouw hebben voor het merendeel oudere werknemers. Juist die vergrijzing kan over een aantal jaar een probleem worden als deze werknemers stoppen en er niet voldoende nieuwe vakmensen instromen.



Amy Oerlemans van Onderhoudsbedrijf Kloet uit Vlaardingen: "Bij ons is de gemiddelde leeftijd rond de 45 en 50 jaar. Dat geeft dus wel de urgentie van het probleem aan."



"Het is een vak dat je moet leren in de praktijk. Niet iedere jongere wil dat, dus wij zijn heel blij als je op deze manier gemotiveerde mannen en vrouwen binnen krijgt".



Al een paar jaar wordt er door een aantal bedrijven op deze manier gewerkt. Woensdag zijn die afspraken ondertekend in een officieel jongerenakkoord met de gemeente Rotterdam.